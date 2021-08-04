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شركة أزياء إيطالية تقاضي كايلي جينر لمخالفتها شروط عقد أزياء

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شركة أزياء إيطالية تقاضي كايلي جينر لمخالفتها شروط عقد أزياء شركة أزياء إيطالية تقاضي كايلي جينر لمخالفتها شروط عقد أزياء

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جاء في دعوى قضائية أقامتها شركة الأزياء الإيطالية الشهيرة (ليو جو) ضد عارضة الأزياء الأمريكية كيندال جينر، أن جينر خالفت شروط عقد عرض أزياء يقتضي منها الظهور في جلستي تصوير.

وتقول الدعوى التي أقيمت في وقت متأخر أمس الإثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن إن جينر شاركت فحسب في الجلسة الأولى من جلستي تصوير مزمعتين، ولم تحضر الجلسة الثاتية التي كانت مقررة أساسا في مارس 2020 لكنها أرجئت بسبب جائحة .

وتضمنت الدعوى أن ليو جو تطلب تعويضا 1.8 مليون دولار على الأقل، وفقا لرويترز.

وتقول الدعوى إن ليو جو دفعت بالفعل 1.35 مليون دولار لجينر للخدمات، التي ينص عليها العقد المبرم في 2019.

وقالت الشركة إنها حاولت عدة مرات تحديد موعد جديد لجلسة التصوير الثانية، لكنها لم تتلق ردا من عارضة الأزياء. وتقول الشركة إنها لم تتمكن في وقت لاحق من استرداد مدفوعاتها لها.

ولم يتسن إلى الآن الاتصال بجينر (25 عاما) وهي واحدة من أعلى عارضات الأزياء أجرا في العالم.

المصرى اليوم

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