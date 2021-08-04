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الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:46 صباحاً
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:46 صباحاً
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:46 صباحاً
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي"
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:38 صباحاً
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:38 صباحاً
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
«المالية» توافق على تعديل الشكل لمؤقتي المجلس الاعلي للآثار
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
موسكو: طالبان تحد من خطر داعش شمال أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:56 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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