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الفنان حازم سمير يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي ويكشف حقيقة وفاة والدته

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الفنان حازم سمير يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي ويكشف حقيقة وفاة والدته الفنان حازم سمير يعتزل مواقع التواصل الاجتماعي ويكشف حقيقة وفاة والدته

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أعلن الفنان حازم سمير رغبته في اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن شائعة حول والدته دفعته إلى الرد وتعديل القرار مؤقتًا.

ومنذ ثلاثة أيام، قال الفنان عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «أصدقائي الأعزاء قررت أن ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الوقت، أشكركم على دعمكم لي طوال السنين الماضية»، وتابع: «وأتمنى لكم كل الخير والسعادة».

تمر أيام ويطلق تعليق جديد قائلًا: «بعد أن اتخذت قرارًا بالابتعاد عن السوشيال ميديا لبعض الوقت.. أطلق أحد شائعة وفاة والدتي». واستكمل: «والدتي الغالية الحمدلله بخير وصحة رجاء التأكد من المعلومات قبل إصدارها».

وكان من أبرز أدوار قدّمها الفنان شخصية مالك الشركة في مسلسل «هبة رجل الغراب»، بطولته والفنانة إيمي سمير غانم، وهو ممثل ولد في عام 1977، وتخرج من كلية السياحة والفنادق شعبة إرشاد سياحي في عام 1998، إلا أنه خلال الدراسة كان يشارك بالنشاط الفني الذي كان يقام بمسرح الكلية.

قدم حازم أول عمل له في عام 1997 من خلال مسرحية «حكايات 1882» مع المخرج روجيه عساف، كما عمل كموديل في اﻹعلانات التجارية منذ عام 1996 وحتى 2008.

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