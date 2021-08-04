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المتر التجاري يسجل 130 ألف جنيه في مزاد علني لبيع محلات تجارية وصيدلية في بدر

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المتر التجاري يسجل 130 ألف جنيه في مزاد علني لبيع محلات تجارية وصيدلية في بدر المتر التجاري يسجل 130 ألف جنيه في مزاد علني لبيع محلات تجارية وصيدلية في بدر

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صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم بيع 6 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح من 18.5 م2: 36م2 بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، بهدف توفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن أعلى سعر بيع للمتر بأحد المحال التجارية بلغ 130 ألف جنيه للمتر المسطح، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – عطارة وعلافة)، كما بلغ سعر بيع المتر للصيدلية 112500 جنيه للمتر المسطح.

وأكد المهندس عمار مندور، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، من محال وصيدليات ومخابز وسوبر ماركت، مشيراً إلى أن المزاد يؤكد أن مدينة بدر في تقدم بمعدلات التنمية، نظراً لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها، وتوفير الأسواق التجارية لتنوع الأنشطة.​

المصرى اليوم

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