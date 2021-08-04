المشدد 5 سنوات لنجار حاز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة نجار بالسجن المشدد ٥ سنوات، لحيازته سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص .

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بضبط المدعو «جمال. م. ف» ٣٠ عاما نجار مسلح، ومقيم إحدى قرى المركز، وبحوزته سلاح ناري مششخن عبارة عن بندقية آلية وطلقات لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.