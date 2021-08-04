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إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور)

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أعلن تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي (WURI) لعام 2021، نتائجه اليوم حيث أدرجت جامعة الإسكندرية ضمن شريحة (101-200) على مستوى جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي، وتميزت الجامعة في عدد من الأساليب الإبداعية والمبتكرة للبحث والتعليم الجامعي فشغلت المرتبة رقم 18 في «إدارة الأزمات»، وفي الشريحة (51 – 100) في «التطبيقات الصناعية»، وشغلت الشريحة (52 – 100) في «تنقل الطلاب وانفتاحهم».

ويعد تصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي، تصنيف جديد يقيم مساهمات الجامعة الحقيقية في مجتمعنا، حيث لا يعتمد على مؤشرات التقاليد أو السمعة أو الشعبية، بل يسلط WURI الضوء على الأساليب الإبداعية والمبتكرة للبحث والتعليم الجامعي التي تركز على: «التطبيقات الصناعية»، بدلاً من الطرق التقليدية لعدد الأبحاث المنشورة وتدريس المحاضرات؛ و«الشركات الناشئة وريادة الأعمال المولدة للقيمة»، بدلاً من التركيز التقليدي على عدد الوظائف التي تم شغلها؛ و«المسؤولية الاجتماعية والأخلاق والنزاهة»، بدلاً من التركيز على المعرفة والمهارات فقط للنجاح المادي؛ و«تنقل الطلاب وانفتاحهم للتبادل والتعاون بين المدارس وعبر الحدود الوطنية»، بدلاً من نظام مستقل؛ و«إدارة الأزمات» على سبيل المثال جائحة المستجد- 19.

وأعلن رئيس جامعة هانز للعلوم التطبيقية الهولندية والرئيس المؤسس للرابطة الهانزية للجامعات Hanseatic League ومسئول هذا التصنيف، أن الرابطة الهانزية للجامعات هي تحالف جامعي سمي على اسم الرابطة الهانزية التي كانت موجودة منذ القرن الثاني عشر حتى القرن السابع عشر كاتحاد يضم حوالي 190 مدينة في أوروبا لحماية سلامة المواطنين في الحياة والحرية في الاقتصاد. وأشار أن التصنيف مفتوح لجميع الجامعات والكليات والمدارس وأي مؤسسات للتعليم العالي تسعى إلى الابتكار في البحث والتعليم.

إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور)
إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور)
إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور)
إدراج جامعة الإسكندرية بتصنيف جامعات العالم ذات التأثير الحقيقي WURI للعام 2021 (صور)

المصرى اليوم

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