اليوم.. بدء امتحانات الدور الثاني للابتدائي والإعدادي في المنيا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء امتحانات الدور الثاني، للتعليم الابتدائي، والإعدادي ، والتربية الخاصة، والتعليم المجتمعي . خلال الفترة من اليوم الأربعاء 4 إلي 19 اغسطس الجاري.

وقال المهندس محمد الرشيدي ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 4 اغسطس للصف الرابع والخامس الابتدائي، و5 اغسطس للسادس، وللصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من 7-10 اغسطس المقبل .

وأضاف " الرشيدي "، ومن 14-19 اغسطس امتحانات الأول والثاني الإعدادي المهني، ومن 4-12 للصف الثالث الإعدادي المهني .