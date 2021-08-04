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عمارة: موسيماني أخطأ بعدم ضم لاعبي الأولمبي لقائمة مباراة دجلة

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عمارة: موسيماني أخطأ بعدم ضم لاعبي المنتخب الأولمبي لقائمة مباراة دجلة عمارة: موسيماني أخطأ بعدم ضم لاعبي الأولمبي لقائمة مباراة دجلة

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أكد محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب السابق، أن مباراة وادى دجلة هامة للغاية للفريق الأحمر موضحا أن الحصول على الثلاث نقاط في كل مباراة من خلال المباريات المتبقية أمر هام.

وقال عمارة في تصريحات إذاعية: «كان يجب على موسيماني ضم لاعبي الأولمبي في قائمة مباراة وادي دجلة بسبب أهمية اللقاء والثلاث نقاط ولكن هذه وجهة نظر المدير الفني».

وأضاف: «أكرم توفيق كان سيكون عنصر هام أمام دجلة والمساحات والطرد ساعدوا الأهلى على تحقيق الفوز أمام الإنتاج الحربي، وعلي معلول مؤثر للغاية للمارد الأحمر».

المصرى اليوم

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