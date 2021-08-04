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أكد محمد عمارة، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن مباراة وادى دجلة هامة للغاية للفريق الأحمر موضحا أن الحصول على الثلاث نقاط في كل مباراة من خلال المباريات المتبقية أمر هام.

وقال عمارة في تصريحات إذاعية: «كان يجب على موسيماني ضم لاعبي المنتخب الأولمبي في قائمة مباراة وادي دجلة بسبب أهمية اللقاء والثلاث نقاط ولكن هذه وجهة نظر المدير الفني».

وأضاف: «أكرم توفيق كان سيكون عنصر هام أمام دجلة والمساحات والطرد ساعدوا الأهلى على تحقيق الفوز أمام الإنتاج الحربي، وعلي معلول مؤثر للغاية للمارد الأحمر».