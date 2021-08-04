ميدو: مواجهة الأهلي ضد دجلة لن تكون سهلة.. والإسماعيلي وبيراميدز ستكون رائعة

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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن ترتيب وادي دجلة في بطولة الدوري لا يعبر عن مستواه الحقيقي، مشددا على أن الفريق الدجلاوي لديه شخصية مميزة.

وقال ميدو في برنامجه الإذاعي: «على الرغم من منافسة وادى دجلة على الهبوط إلا أنه النادى الوحيد الذي يعتمد على أبناء النادي ويقدم أداء مميز وصاحب مدرسة الاستحواذ واللعب بجرأة».

وأضاف: «وادى دجلة لديه حارس مرمى مميز وهو محمد عبدالمنصف الذي يقدم موسما تاريخيا والمباراة لن تكون سهلة على النادي الأهلى».

مشيرًا إلى أن مباراة الإسماعيلي وبيراميدز ستكون رائعة نظرا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وتابع: «إيهاب جلال نجح في تطوير مستوى اللاعبين خلال فترة قصيرة وحقق نتائج مميزة وحصد نقاط عديدة حتى الآن في الدور الثاني».

وأضاف: «الإسماعيلي يقدم أداء جيد وفريق بيراميدز مع تاكيس يسعي للظهور بشكل أخر ويرغب في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل التواجد في المربع الذهبي».