هشام حطب: ننتظر ذهبية لنائل نصار.. ومنتخب اليد قادر على الفوز بالذهبية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية، أنه سعيد بنتائج بعثة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن، مؤكدا أن الفارس نائل نصار يقترب من تحقيق ميدالية ذهبية.

وأضاف حطب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تنافس غدا على ميداليتين برونزية في المصارعة الرومانية من خلال محمد متولي وكيشو، وكان هناك توقعات بالمنافسة على الذهبية اليوم، لكن غاب التوفيق عن اللاعبين في مباراتي نصف النهائي.

وتابع: «منتخب كرة اليد تم إعدادة بطريقة صحيحة وعالمية وأصبحنا من أفضل دول العالم خلال السنوات الأخيرة ولا نقل عن أي منتخب ونستطيع الفوز بالميدالية الذهبية».

وأردف حطب: «مستوى اللاعبين يرتفع بعد كل مباراة وهناك بشائر بتقديم أداء مميز في المباراة القادمة أمام فرنسا، لأن هذا الجيل يستحق الفوز بميدالية أولمبية».

وواصل: «سنرد على كل المشككين، وسنوضح الخطة التي اتبعناها قبل السفر ونحن الآن نسير بشكل جيد وأكثر أيضا، وننتظر برونزيتين غدا في المصارعة ثم نهائي الفروسية الذي يشهد مشاركة لاعبين مصريين في النهائي لأول مرة».

واستطرد رئيس اتحاد الفروسية: «نائل نصار مرشح لتحقيق الذهبية في الفروسية وأتابعة يوميا وكنت أتولي متابعتة منذ ما يقرب من 10 سنوات وهو يقدم مستويات قوية وننتظر انفراجة في الميداليات غدا».

وأكمل: «النقد لابد أن يكون بموضوعية شديدة، لأننا نبحث على النجاح دائما وليس الفشل، وهناك هيكلة مستمرة في إعداد اللاعبين للدورات الأولمبية القادمة».

واختتم حطب: «الحديث عن استقالة الاتحادات أمر غير قانوني، والأهم هو التواجد من أجل إقامة الانتخابات وليس تقديم الاستقالات، والحديث عن هذا الأمر غير مفهوم».