أخبار عاجلة

الجيزة: تركيب وصلات الصرف الصحي المنزلية بمنطقة الصفيرة بأوسيم -
«سياسي أمريكي»: طالبان خدعت أمريكا.. استولت على الحكم ولم تتخلى عن السلاح (فيديو) -
محلل روسي: موسكو لن تعترف بـ «طالبان» إلا في هذه الحالة (فيديو) -
جمعية "مكارم الأخلاق" تطلق المسلسل الكرتوني "أصدقاء الحي" -
"البنتاجون": استئناف العمل بمطار كابل.. وواشنطن تزوده بقوات إضافية -
اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت -
«المالية» توافق على تعديل الشكل لمؤقتي المجلس الاعلي للآثار -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

هشام حطب: ننتظر ذهبية لنائل نصار.. ومنتخب اليد قادر على الفوز بالذهبية

Print
هشام حطب: ننتظر ذهبية لنائل نصار.. ومنتخب اليد قادر على الفوز بالذهبية هشام حطب: ننتظر ذهبية لنائل نصار.. ومنتخب اليد قادر على الفوز بالذهبية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية واللجنة الأولمبية المصرية، أنه سعيد بنتائج بعثة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020 حتى الآن، مؤكدا أن الفارس نائل نصار يقترب من تحقيق ميدالية ذهبية.

وأضاف حطب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تنافس غدا على ميداليتين برونزية في المصارعة الرومانية من خلال محمد متولي وكيشو، وكان هناك توقعات بالمنافسة على الذهبية اليوم، لكن غاب التوفيق عن اللاعبين في مباراتي نصف النهائي.

وتابع: «منتخب كرة اليد تم إعدادة بطريقة صحيحة وعالمية وأصبحنا من أفضل دول العالم خلال السنوات الأخيرة ولا نقل عن أي منتخب ونستطيع الفوز بالميدالية الذهبية».

وأردف حطب: «مستوى اللاعبين يرتفع بعد كل مباراة وهناك بشائر بتقديم أداء مميز في المباراة القادمة أمام فرنسا، لأن هذا الجيل يستحق الفوز بميدالية أولمبية».

وواصل: «سنرد على كل المشككين، وسنوضح الخطة التي اتبعناها قبل السفر ونحن الآن نسير بشكل جيد وأكثر أيضا، وننتظر برونزيتين غدا في المصارعة ثم نهائي الفروسية الذي يشهد مشاركة لاعبين مصريين في النهائي لأول مرة».

واستطرد رئيس اتحاد الفروسية: «نائل نصار مرشح لتحقيق الذهبية في الفروسية وأتابعة يوميا وكنت أتولي متابعتة منذ ما يقرب من 10 سنوات وهو يقدم مستويات قوية وننتظر انفراجة في الميداليات غدا».

وأكمل: «النقد لابد أن يكون بموضوعية شديدة، لأننا نبحث على النجاح دائما وليس الفشل، وهناك هيكلة مستمرة في إعداد اللاعبين للدورات الأولمبية القادمة».

واختتم حطب: «الحديث عن استقالة الاتحادات أمر غير قانوني، والأهم هو التواجد من أجل إقامة الانتخابات وليس تقديم الاستقالات، والحديث عن هذا الأمر غير مفهوم».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة

سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة