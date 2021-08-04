تامر النحاس: صلاح محسن رفض الاحتراف.. المنافسة بين الوكلاء أصبحت غير شريفة

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أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن، مهاجم فريق الأهلي، يعاني من سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية إلى جانب انخفاض معدل التهديف خلال الثلاث مواسم الأخيرة.

وقال النحاس في تصريحات إذاعية: «نهاية الموسم سيكون هناك جلسة من أجل تحديد مصير مروان محسن مع مسؤولو الأهلى واذا تلقينا عرض خارجي سيكون أمر جيد ولكن سيخرج إعارة إلى إحدي أندية الدوري حال عدم وجود عرض احتراف».

وأضاف: «كرة القدم بها متغيرات ومن الممكن أن يستمر على خطى رامي ربيعة الذي كان على أعتاب الرحيل عن الأهلي».

كما أكد أن محمد شريف وقع على عقود انضمامه إلى صفوف الزمالك في حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق.

وقال النحاس: «الزمالك عندما وقع مع محمد عنتر جمد صفقة محمد شريف وكان إيهاب جلال يدرب الفريق الأبيض في هذا الوقت وكان يريد محمد شريف وعبدالعزيز عبدالشافي سبب انضمام محمد شريف إلى النادى الأهلي».

وأضاف: «عبدالعزيز عبدالشافي تحمل على مسؤليته ضم محمد شريف للنادى الأهلى ومحمود الخطيب وثق فيه على الرعم من عدم عرضه على المدير الفني».

وتابع: «صلاح محسن ضغط على إدارة إنبي للانتقال إلى الأهلى على الرغم من امتلاكه عروض احتراف حينذاك».

موضحًا: «عندما جاء عرض احتراف لصلاح محسن نصحته بالموافقة واذا فشل ينتقل إلى النادي الأهلى ولكنه رفضه وفضل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء».

وأضاف: «عقلية اللاعبين مختلفة وهذا الأمر نعمل عليه مع اللاعبين خلال الفترة المقبلة كان من الممكن أن يخوض صلاح محسن تحربة احتراف وينجح ولكن عقليته لم تسمح له بذلك».

وأوضح النحاس: «وكيل اللاعبين في مصر يعمل على اكتشاف اللاعبين ولكن لا يسير على خطى أوروبا في العمل على الناحية العقلية ولكن أنا أقوم بهذا الأمر حاليا».

واختتم: «يجب وضع ضوابط من خلال اتحاد الكرة للسيطرة على ما يحدث من وكلاء اللاعبين٬ وهناك قوانين من الاتحاد الدولي لكرة القدم تضبط هذا الامر بين الوكلاء».