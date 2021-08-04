حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية تستنفر الجهات الأمنية في لاهاي

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أدّت إلى إغلاق المنطقة المحيطة واستدعاء فريق متخصّص في الذخائر المتفجّرة

أعلنت الشرطة الهولندية أنها قامت بتفتيش حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية في لاهاي، ليلة الأربعاء، ولم تعثر على متفجّرات.

وقال متحدث الشرطة لوسائل الإعلام الهولندية، إن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة 9:15 مساءً (توقيت هولندا)، عن وجود حقيبة مشبوهة أمام السفارة السعودية.

وتابع، توجّه فريق متخصّص في الذخائر المتفجّرة، وتمّ إغلاق المنطقة وقام الفريق الأمني بالإجراءات اللازمة، واتضح أن الحقيبة لا تحتوي على أيّ متفجّرات أو مواد مشبوهة.

يُشار إلى أنه في 12 نوفمبر العام الماضي، كانت السفارة السعودية في لاهاي قد تعرّضت لإطلاق نارٍ من قِبل رجل أربعيني، وتمّ اعتقاله في وقتٍ لاحق من ذات اليوم.