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فينجادا: هدفى تطوير الكرة المصرية.. وشوقي غريب مدرب مميز

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فينجادا: هدفى تطوير الكرة المصرية.. وشوقي غريب مدرب مميز فينجادا: هدفى تطوير الكرة المصرية.. وشوقي غريب مدرب مميز

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أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه جاء إلى مرة ثانية لهدف جديد وهو محاولة تطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال فينجادا في تصريحات إذاعية: «مصر تملك مواهب كبيرة على مدار التاريخ والمنتخب الأولمبي قدم أداء مميز في أولمبياد طوكيو والشئ الهام أمامه هو اكتشافه المواهب».

وأضاف: «أسعي لتطوير الكرة المصرية في كافة النواحي ومنتخب مصر كان في وقت من الأوقات صاحب السيطرة على البطولات الأفريقية خلال ثلاث نسخ متتالية».

وأشار إلى أنه سيعمل على تنظيم وتواصل بين المدربين واتحاد الكرة وذلك للحصول على رخصة تدريبية خلال الفترة القادمة.

وتابع فينجادا: «قمت بزيارة نادي وعقدت جلسة مع المدربين هناك وسيكون هناك تواصل في المرحلة المقبلة وإعداد وترتيب للحصول على رخصة المدربين وسأقوم بحل هذه المشاكل بمساعدة اتحاد الكرة».

واختتم: «سأحاول تطوير المدربين المصريين وسعيد للغاية بنتيجة الأولمبي في طوكيو وشوقي غريب مدير فني مميز وبذل مجهود كبير خلال فترة توليه تدريب المنتخب وخسر أمام البرازيل بهدف دون رد فقط».

المصرى اليوم

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