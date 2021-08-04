إليسا تطالب بمساعدة المجتمع الدولي بعد عام من انفجار مرفأ بيروت

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طالبت الفنانة اللبنانية إليسا بمساعدة من المجتمع الدولي لحل أزمة لبنان السياسية والاقتصادية، وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أحيت إليسا ذكرى انفجارات مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وتدهورت بعدها الأوضاع في لبنان، وتضرر اللبنانيون من ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر ونقص الأدوية.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «ما تخيلت بحياتي إن رح يمرّق علينا كارثة مثل٤ آب الماضي انفجار اغتصب العاصمة #بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة- أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 عاما».

وتابعت إليسا في رسالتها الغاضبة عن سوء الأوضاع في لبنان: «جرح #لبنان مفتوحا الضمير غائب الغضب عارم نحن بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة».

يذكر أن انفجارا هائلا دمر جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب، وأصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم.