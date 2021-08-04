أخبار عاجلة

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة -
"سبق" ترصد إقبال الطلاب والطالبات "فئة 12- 18" على مركز اللقاحات بمكة المكرمة -
الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر -
بوركينا فاسو.. مسلحون يقتلون 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا قرب مدينة أربيندا -
وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة -
يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جنى» ( صور ) -
قناة الزمالك تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي -
بامبو ينضم لقائمة «سوبر هاتريك» في تاريخ الدوري ..سيناريو غائب منذ 17 عامًا -
عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة» -
ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر واشتعال صراع الهبوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إليسا تطالب بمساعدة المجتمع الدولي بعد عام من انفجار مرفأ بيروت

Print
إليسا تطالب بمساعدة المجتمع الدولي بعد عام من انفجار مرفأ بيروت إليسا تطالب بمساعدة المجتمع الدولي بعد عام من انفجار مرفأ بيروت

لاقتراحات اماكن الخروج

طالبت الفنانة اللبنانية إليسا بمساعدة من المجتمع الدولي لحل أزمة لبنان السياسية والاقتصادية، وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أحيت إليسا ذكرى انفجارات مرفأ بيروت التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وتدهورت بعدها الأوضاع في لبنان، وتضرر اللبنانيون من ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء المستمر ونقص الأدوية.

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «ما تخيلت بحياتي إن رح يمرّق علينا كارثة مثل٤ آب الماضي انفجار اغتصب العاصمة #بيروت وأهلها وكان دماره ووقعه وتأثيره بدقائق معدودة- أكثر من الحرب الأهلية اللي عشناها على مدى 15 عاما».

وتابعت إليسا في رسالتها الغاضبة عن سوء الأوضاع في لبنان: «جرح #لبنان مفتوحا الضمير غائب الغضب عارم نحن بحاجة للمساعدة من المجتمع الدولي لتتحقق العدالة».

يذكر أن انفجارا هائلا دمر جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب، وأصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة

يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جنى» ( صور )

يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جنى» ( صور )

قناة الزمالك تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي

قناة الزمالك تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي