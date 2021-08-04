موعد مباريات اليوم في الدوري المصري .. الأهلي ضد دجلة والإسماعيلي أمام بيراميدز

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تعود عجلة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للدوران مرة أخرى بعد توقف طويل بإقامة مباراتين من مؤجلات المسابقة.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري المصري على ملعب 30 يونيو باستاد الدفاع الجوي.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الأربعاء 4-8-2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي.

تنقل مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

وفي ثاني اللقاءات يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي WE السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ‏ومروان محسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد ‏مجدي أفشة وصلاح محسن وسعد سمير وعلي معلول وكريم نيدفيد ووالتر بواليا وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.‏ وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، وقبل انطلاق المران أجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع. وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل أن يخوض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة وبعدها قام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه ‏خلال المباراة.‏ وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، وهم علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق. وبعد ختام المران دخل الفريق معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها لمواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

بيتسو موسيماني يقرر اراحة بعض لاعبي المنتخب الأولمبي ومحمد الشناوي

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي إراحة حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن لقاء وادي دجلة ولاعبي المنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره وادي دجلة غداً الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفضل موسيماني إراحة عناصر المنتخب الأولمبي وفي مقدمتهم محمد الشناوي عن لقاء الغد والاعتماد على القوام الأساسي الذي خاض مواجهة أسوان الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة.

تنقل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.

مباراة الإسماعيلي و بيراميدز في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على ستاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.