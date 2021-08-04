أولمبياد طوكيو 2020 .. مها جودة تنهي منافسات الغطس في المركز الـ20

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أنهت مها جودة، لاعبة المنتخب الوطني للغطس، اليوم الأربعاء، مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وجاءت مها في المركز الـ20 من أصل 30 لاعبة في المسابقة برصيد 275.30 نقطة عن 5 غطسات، في سلم متحرك 10 متر.

وحققت مها 52.65 نقطة في المحاولة الأولى، و54 في المحاولة الثانية لترفع رصيدها إلى 106.65، وارتفع رصيدها في الغطسة الثالثة لتصل إلى 161.25، بينما أنهت المحاولة الرابعة برصيد 215.85.

وتقام المنافسات من 5 محاولات بين 30 لاعبة ويتأهل إلى نصف النهائي أول 18 لاعبة، ومن المقرر أن تظل لاعبة المنتخب الوطني في القائمة الاحتياطية حال خروج أي لاعبة من المنافسات.