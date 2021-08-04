إجراء أول جراحة دقيقة لقلب مفتوح بالمستشفى الجامعي بأسوان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدرارة مستشفيات جامعة أسوان، إن فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر قام بإجراء أول عملية جراحية دقيقة لقلب مفتوح حيث تم غلق الثقب بين الاذينين بواسطة رقعة من غشاء التامور المحوط لعضلة القلب بعد شل عضلة القلب مع ضخ الدم لباقي أعضاء الجسم بواسطة ماكينة القلب الصناعي .

ضم الفريق الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور عصام ابو المجد مدير مستشفى الجراحة، والدكتور أحمد أنور عريبي مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى السيد خليل عبدالكريم المدرس المساعد بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب طارق محمود طبيب مقيم بقسم الجراحة والدكتور حازم فؤاد أخصائي ماكينة القلب الصناعين وطاقم التمريض طه فايز،و جورج عماد، ممرضات والدكتوره ندا نور الدين سيف .

وأضاف الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستسفيات جامعة اسوان أنه تم نقل الحالة إلى العناية المركزة والتعامل معها بكامل المهنية الطبية بواسطة تمريض الرعاية بقيادة محمود عبدالمنعم الذي نجح في فصل المريضة من على جهاز التنفس الصناعي وهي حاليا بحالة ممتازة ومستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بمستشفي اسوان الجامعي بأسوان.

وأشار الدكتور عصام ابوالمجد مدير الجراحة بالمستشفي الجامعي ان المريضة جيهان سعد ابراهيم تبلغ من العمر ٤١ عامًا وتقطن بمحافظة قنا، وكانت تعاني من عيب خلقي بالقلب (ثقب بين الاذينين«، مما أدى إلى بدايات تضخم بعضله القلب وارتجاع متوسط بالصمام الثلاثي وارتفاع بضغط الشريان الرئوي مما سبب للمريضه ضيق بالتنفس وعدم انتظام بضربات القلب .

كما قام الدكتور سعود محمد الصغير مدرس واستشاري أمراض القلب بعمل أشعة موجات صوتيه للقلب لتأكيد التشخيص ثم تم تحويل المريضة لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة اسوان وضم فريق التخدير الدكتور طارق محمود والدكتور محمد حمدي وأشرف على فني تخدير.