ضبط مصنع بسكويت «في بدروم» بدون ترخيص في كفرشكر (صور)

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ضبطت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة كفرشكر بدروم منزل مخالف وبدون ترخيص يقوم صاحبة بتصنيع بسكويت، وتم التحفظ على المكان والمضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس المدينة، إنه تم القيام بحملة مكبرة للتأكد من التراخيص للمنشآت والمشروعات والمحلات ومدى مطابقة تراخيصها قانونا حيث تم ضبط بدروم منزل يستغله صاحبة في عمل مصنع بسكويت بدون ترخيص وتحفظت الحمله على ميزان حساس كبير و6 أسطوانات غاز كبيرة.

وفي نفس السياق تفقد رئيس المدينة العمل داخل المركز التكنولوجي اليوم والتأكد من نظام عمل طلبات وإجراءات ملفات التصالح والإلتزام بالقوانين والتعليمات وحسن استقبال ومعاملة المواطنين.

ووجه رئيس المركز والمدينة بالاستمرار في انتظام وضبط آداء العمل وإنجاز خدمات ومصالح المواطنين طبقا للقانون في أسرع وقت ممكن.

ضبط مصنع بسكويت فى كفر شكر

ضبط مصنع بسكويت فى كفر شكر