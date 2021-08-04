مسؤول مصري: نستقبل 700 سائح في أول زيارة لـ"كروز سعودية" للغردقة

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تستقبل مصر اليوم الأربعاء 4 أغسطس، أول رحلات السفن السياحية السعودية العملاقة "الكروز" قادمة من السعودية مباشرة، وعلى متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات؛ حيث تُعد تلك الرحلات لأول مرة وتنظم من المملكة العربية السعودية إلى السواحل المصرية مباشرة.

وأكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات إعلامية، أن تلك الرحلات على السفن السياحية الكروز لأول مرة تُنَظّم قادمة من السعودية؛ الأمر الذي يساعد في دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، وجذب السائح العربي بنمط سياحي مختلف.

وأشار إلى أنه تم عمل برنامج سياحي كامل للسياح القادمين وتنظيم رحلة اليوم الواحد لهم لزيارة الأقصر، بجانب برنامج وزيارات مختلفة ورحلات بحرية لجزر البحر الأحمر، بجانب رحلات السفاري للجبل والمزارات السياحية المختلفة بالغردقة خلال فترة تواجدهم على متن السفينة سواء بميناء الغردقة أو ميناء سفاجا.

يُذكر أن السفينة العملاقة "بيليسيما" متعددة الطوابق تبدأ في سلسلة من الرحلات السياحية الفاخرة على مدى 3 و4 ليال وحتى 30 أكتوبر القادم، وستنفذ السفينة المملوكة لشركة "إم إس سي" ومقرها سويسرا، 21 رحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة "نحو وجهات محلية وإقليمية، وتصل إلى العقبة في الأردن وسفاجا في مصر" قبل العودة إلى جدة مرة أخرى.