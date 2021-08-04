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200 مليون مصاب "كورونا" حول العالم.. وتوزيع 4.21 مليارات جرعة لقاح

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200 مليون مصاب "كورونا" حول العالم.. وتوزيع 4.21 مليارات جرعة لقاح 200 مليون مصاب "كورونا" حول العالم.. وتوزيع 4.21 مليارات جرعة لقاح
الولايات المتحدة تتصدر من حيث عدد الإصابات والصين في الجرعات

200 مليون مصاب

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من الـ200 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.21 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 199 مليونًا و570 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و246 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات وفق الألمانية، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرغ" للأنباء عن إعطاء أربعة مليارات و215 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الهند ثم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة وتركيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان؛ نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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