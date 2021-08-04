تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:40 صباحاً
"سبق" ترصد إقبال الطلاب والطالبات "فئة 12- 18" على مركز اللقاحات بمكة المكرمة
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
الرائد يضم نجم النصر يحيى الشهري لصفوفه في صفقة انتقال حر
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
بوركينا فاسو.. مسلحون يقتلون 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا قرب مدينة أربيندا
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:32 صباحاً
وزير التعليم يعلن موعد تفعيل الرابط الإلكتروني لطلبات إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:26 صباحاً
يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جنى» ( صور )
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:26 صباحاً
قناة الزمالك تكشف حقيقة عودة النقاز ورحيل المثلوثي
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
بامبو ينضم لقائمة «سوبر هاتريك» في تاريخ الدوري ..سيناريو غائب منذ 17 عامًا
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
عضو مجلس إدارة الأهلي ساخرًا من حكام الكرة المصرية :«ساقطين في ثانوية عامة»
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يتصدر واشتعال صراع الهبوط
-
الخميس 19 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فتحية طنطاوى الفنانة التى ماتت بعد التفرغ لتسمين الدواجن.. بطلة "البخيل وأنا"
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 04 أغسطس 2021 11:17 صباحاً
84
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
ذكرى أربعين السيدة جيهان السادات.. هنا يرقد بطل الحرب والسلام وزوجته
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:22 مساءً
عاجل - الأهلى يطلب حكام أجانب رسميا لمباريات الكأس والسوبر بعد واقعة هدف طلائع الجيش
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:22 مساءً
وفاة طالب بالسكته القلبية فور إعلان نتيجته بالثانوية العامة ببنى سويف
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:08 مساءً
فرحة أهل سهيلة فتحى عنانى ثانى الجمهورية مكفوفين .. اعرف مين بطل حياتها
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 03:53 مساءً
السابق
ثروة رابع أغنى رجل في العالم في خطر .. انفصال بيل جيتس وزوجته وتقسيم الثروة بينهم
التالى
خلعوا للأسد 3 ضروس وفاق والدكتور ايده فى بقه
Tweets by @3yonNews