رئيس الوزراء يفتتح مشروع صوامع القمح بالإسماعيلية بتكلفة تصل لـ200 مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مشروع صوامع القمح بالإسماعيلية بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

كان رئيس الوزراء قد واصل جولاته لمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث توجه، صباح الأربعاء، إلى محافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والمهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد صوامع القمح بمركز أبوصوير، حيث أكد أن هذا المشروع يستهدف الحفاظ على محصول «القمح» الاستراتيجي من الفاقد عبر تخزينه على النحو الأمثل، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح لزيادة الرقعة الزراعية من هذا المحصول الحيوي لسد احتياجات السوق المحلية.