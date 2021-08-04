المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد ٣ سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلة.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بشأن ورود بلاغا من أسرة طفلة مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه «ع. ش. ع» ٢٧ عاما سائق ومقيم بندر بلبيس، بهتك عرضها.

وكشفت التحقيقات التي أكدتها التحريات، بأن المتهم قام بهتك عرض الطفلة بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها، حيث قام بالكشف عن جزء من جسدها يعد عورة ملامسا إياه بعضوه الذكري على النحو المبين بالتحقيقات، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.