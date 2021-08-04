ورشة عمل لـ«ميكنة أعمال إدارات خدمة العملاء والخط الساخن» لمياه المنيا

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نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل بمحافظة المنيا بعنوان «ميكنة أعمال إدارة خدمة العملاء والخط الساخن للشركة القابضة والشركات التابعة من خلال تطبيق Drops»، والممول من اليونيسيف، بمشاركة الشركات التابعة.

وتناولت ورشة العمل صياغة معايير التقييم لتلك الإدارات، وصياغة معايير تقييم العاملين، والاتفاق على آلية التقييم على برنامج DROPs، وإعداد شاشات المعايير للإدارات.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة في مجالات التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن والمشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الهام للعاملين بمراكز وإدارات خدمة العملاء والخطوط الساخنة باعتبارهم سفراء الشركة في التعامل مع المواطنين.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم خطط العمل في مجالات خدمة العملاء والخط الساخن والتوعية والمشاركة المجتمعية، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة في تلك المجالات وصولاً لأفضل معدلات أداء خلال الفترة القادمة.