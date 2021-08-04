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«تموين الاسكندرية»: 111 محل حصلوا على تصريح للمشاركة الأوكازيون الصيفي

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«تموين الاسكندرية»: 111 محل حصلوا على تصريح للمشاركة الأوكازيون الصيفي «تموين الاسكندرية»: 111 محل حصلوا على تصريح للمشاركة الأوكازيون الصيفي

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قال محمد سعدالله، وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن 111 محلاً حصل على موافقات من المديرية للمشاركة في موسم الأوكازيون الصيفي (التصفية الموسمية الثانية) للعام الجاري 2021، والذي بدأ أمس ويستمر لمدة شهر.

وأضاف «سعدالله»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التخفيضات تتراوح بين 5 إلى 50%، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات وإدارة الرقابة التجارية، بشن حملات صباحية ومسائية على المحال المشاركة ومتابعة غير المشاركة للتأكد من عدم تنظيم اوكازيونات وهمية ومنع الغش والتدليس وحماية المواطنين.

وأكد على حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وشدد وكيل الوزارة، على تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب في السلع المعلن عنها في الأوكازيون الصيفى، والعمل على تحقيق الاستفادة للمواطن للحصول على سلع مخفضة وزيادة قدرته الشرائية بعد التخفيضات المعروضة بالمحلات المشاركة في الأوكازيون، وكذلك تنشيط التجارة الداخلية .

المصرى اليوم

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