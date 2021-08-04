أخبار عاجلة

اليوم الثلاثاء .. نظر التحفظ على أموال نجل القيادي الإخواني حسن مالك -
عكاشة: خطاب جو بايدن اعتراف كامل بفشل الإدارة الأمريكية في أفغانستان -
تمهيدا لافتتاحها .. «القومي للحضارة» يستعرض مستجدات تجهيز قاعة العرض المؤقت -
«المالية» توافق على تعديل الشكل لمؤقتي المجلس الاعلي للآثار -
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
رابط نتيجة الثانوية العامة مباشر .. مؤتمر وزير التربية والتعليم بث مباشر الآن -
حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

ارتفاع حصيلة اشتباكات درعا إلى 32 قتيلاً بينهم 12 مدنيا

Print
ارتفاع حصيلة اشتباكات درعا إلى 32 قتيلاً بينهم 12 مدنيا ارتفاع حصيلة اشتباكات درعا إلى 32 قتيلاً بينهم 12 مدنيا

جي بي سي نيوز :- أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا منذ الخميس.

وبلغت حصيلة الأحداث حتى الآن 32 قتيلاً توزعوا على الشكل التالي: 12 مدنياً قضوا بصواريخ ورشاشات وقذائف قوات النظام، و11 مقاتلاً محلياً قضوا بقصف واشتباكات مع قوات النظام، و9 قتلى من عناصر قوات النظام والفرقة الرابعة قتلوا في المواجهات مع المقاتلين المحليين بمدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي.

وذكر المرصد أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

يأتي ذلك بينما تدور مفاوضات برعاية في محافظة درعا في جنوب سوريا في مسعى لوقف الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها ومقاتلين محليين.

وتعتبر درعا "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع الأسد، برعاية روسية، إثر عملية عسكرية في العام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.

والمواجهات التي بدأت الخميس تعدّ "الأعنف" منذ ثلاث سنوات، وفق المرصد.

وأفاد المرصد عن مفاوضات بدأت مساء الخميس، يحضرها وفد يمثل أهالي المنطقة وضباط تابعون لقوات النظام، تتزامن مع "اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر".

ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018.

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات. وكان المرصد أحصى في مارس مقتل 21 عنصراً على الأقل، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

روسيا : طالبان ضمنت العفو للقوات الأفغانية ولن يكون هناك عمليات تطهير

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

مطار الغردقة يستقبل 525 سائحا روسيا

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟

روسيا: أمريكا تلتزم الصمت أمام مطالب الأفغان بمغادرة بلادهم: أين حقوق الإنسان؟