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«سنعود»..هكذا أحيت نانسي عجرم ذكرى انفجار مرفأ بيروت ()

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«سنعود»..هكذا أحيت نانسي عجرم ذكرى انفجار مرفأ بيروت (فيديو) «سنعود»..هكذا أحيت نانسي عجرم ذكرى انفجار مرفأ بيروت ()

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أطلقت الفنانة نانسي عجرم الهاشتاج #سنعود، وأعادت إطلاق كليب يحمل اسم «إلى بيروت الأنثى» الذي حقق 3.5 مليون مشاهدة حتى الآن، ويستعرض مشاهد لما قبل وبعد انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع قبل عام مضى، وخلف عشرات الضحايا والمشردين.

وتغني نانسي خلال الفيديو كليب باللهجة الفصحى «آه ياعشاق بيروت القدامى..هل وجدتم بعد بيروت البديل؟..إن كونا ليس لبنان فيه..سوف يبقى عدما أو مستحيلا» .

وتظهر نانسي اختا لأحد ضحايا المرفأ خلال الفيديو الذي يستعرض التحولات التي مرت بها المدينة وصمودها أمام الكثير من التغيرات والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال مايزيد عن عام.

يذكر أن انفجار هائل دمر جزءا كبيرا من وسط العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس 2020، وتعرضت أحياء عديدة للتدمير، وبدا وسط المدينة وكأنه منطقة حرب، وأصيب الآلاف بجراح وفقد نحو 200 شخص حياتهم بشكل مأساوي في ذلك اليوم، والأيام التي تلته، كما تعرضت كثير من الأسر للتشريد والنوم في الشوارع لحين إعادة بناء منازلهم.

المصرى اليوم

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