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أمجد منير: تخريد 3472 سيارة قديمة ضمن مبادرة إحلال المركبات

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أمجد منير: تخريد 3472 سيارة قديمة ضمن مبادرة إحلال المركبات أمجد منير: تخريد 3472 سيارة قديمة ضمن مبادرة إحلال المركبات

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أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد ٣٤٧٢ سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة ٢١٧ طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» وذلك عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و٣٠١ طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في ٤ يوليو ٢٠٢١.

وأشار منير إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة من والقطاع المصرفى وشركات إنتاج السيارات، وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتقديم التيسيرات لهم من أهمها، تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى بالبنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

المصرى اليوم

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