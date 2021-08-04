المالية: تسريع وتيرة العمل بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة خلال المرحلة المقبلة

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أكد الدكتورمحمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى في ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم في التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وحسب بيان لمعيط اليوم الأربعاء حصل ٣ آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم في أبريل إلى نهاية يوليو ٢٠٢١، وتحملت الخزانة العامة للدولة خلال هذه الفترة نحو ٧٣،٣ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر.

وقال الوزير: نسعى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقررتسليم ١٧٠٠ سيارة جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس ٢٠٢١؛ على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.

من جانبه أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أنه تم حتى الآن تخريد ٣٤٧٢ سيارة قديمة، وقد تلقت المبادرة ٢١٧ طلبًا لإحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر» عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com، و٣٠١ طلب لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك منذ فتح باب التسجيل لسيارات المنطقة الحرة ببورسعيد في إطار المبادرة في ٤ يوليو ٢٠٢١.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة في المبادرة من الحكومة والقطاع المصرفى وشركات إنتاج السيارات، وشركات التأمين، حريصة على تذليل كل العقبات أمام المواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة، وتقديم التيسيرات لهم من أهمها: تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى بالبنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالى، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

فيما قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب الطلبات غير المكتملة الراغبين في الانضمام لمبادرة «إحلال المركبات المتقادمة»؛ حتى يتسنى لهم استيفاء بياناتهم، وإخطارهم بأنه في حالة عدم استكمال الإجراءات المقررة قبل نهاية أغسطس ٢٠٢١، سيتم إلغاء طلباتهم، مؤكدًا أن فريق الدعم الفنى يواصل عمله بكل جدية في الرد على أي استفسارات يتم تلقيها من المواطنين سواءً عبر صفحة المبادرة الرئاسية بالفيسبوك، أو الخط الساخن: «١٥٧٠٧»، على مدار ١٤ ساعة يوميًا.