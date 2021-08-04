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ورش عمل بالقابضة للمياه لميكنة أعمال إدارات خدمة العملاء والخط الساخن بالشركات التابعة

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ورش عمل بالقابضة للمياه لميكنة أعمال إدارات خدمة العملاء والخط الساخن بالشركات التابعة ورش عمل بالقابضة للمياه لميكنة أعمال إدارات خدمة العملاء والخط الساخن بالشركات التابعة

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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تطوير منهجية العمل ومتابعة وتقييم خطط العمل فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن والتوعية والمشاركة المجتمعية ، وتوحيد آليات التقييم والرقابة، وتبادل الخبرات بين الشركات التابعة فى تلك المجالات وصولاً لأفضل معدلات أداء خلال الفترة القادمة.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل بمحافظة المنيا بعنوان "ميكنة أعمال إدارة خدمة العملاء والخط الساخن للشركة القابضة والشركات التابعة من خلال تطبيق Drops "، والممول من اليونيسيف، بمشاركة الشركات التابعة.

وتناولت ورشة العمل صياغة معايير التقييم لتلك الإدارات، وصياغة معايير تقييم العاملين، والاتفاق على آلية التقييم على برنامج DROPs، وإعداد شاشات المعايير للادارات.

وأشار المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إلى أهمية تبادل ونقل الخبرات بين الشركات التابعة فى مجالات التوعية وخدمة العملاء والخط الساخن والمشاركة المجتمعية، مؤكدا على الدور الهام للعاملين بمراكز وإدارات خدمة العملاء والخطوط الساخنة باعتبارهم سفراء الشركة فى التعامل مع المواطنين.

وأكد أن العاملين بخدمة العملاء والخط الساخن، لابد أن يمتازوا بمقومات تؤهلهم لحسن استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة وتلبية متطلباتهم.

وأعرب عن سعادته بتنظيم مثل تلك الاجتماعات التى تنعكس بصورة كبيرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع توجيهات القيادة السياسية فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والتى تعد نقلة نوعية لتطوير حياة المواطن فى مختلف نواحى الحياة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور إيهاب عبد العزير مدير برنامج المياه والإصحاح البيئى بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن الورشة تناولت استعراض للموقف الحالي لتفعيل البرنامج وأهم مميزاته ومنها توفير تطبيق تليفون محمول لتنظيم مهام الموظفين المكلفين بها وربط التطبيق بنظام ال GPS ، وميكنة إعداد الخطط وتكليف المهام وتقييم مستمر لموظفى خدمة العملاء والخط الساخن باعتبارهم الخط الأمامى فى التعامل مع المواطنين لضمان تقديم خدمة متميزة.

المصرى اليوم

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