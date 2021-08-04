تراجع إيرادات الافلام هذا الأسبوع ..الإجمالي 16 مليونا و586 ألف جنيه

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شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، الأسبوع الماضي، تراجع كبير وحققت 16 مليون جنيه و586 ألف جنيه.

وتصدر شباك التذاكر فيلم «العارف» بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققاً 8 مليون 654 ألف ليصل إجمالي إيراداته في 3اسابيع 42 مليون و499 ألف جنيه.

يليه فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ب إيرادات 4 مليون 553 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين ،وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدى ليحقق إجمالي 33 مليون و758 ألف جنيه في 4 أسابيع.

ثم فيلم «مش أنا» محققاً 3 مليون و317 آلف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته«.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.ليحقق إجمالي 41 مليون جنيه و378 ألف جنيه في 6 اسابيع .

وجاء في المركز الرابع فيلم «أحمد نوتردام» محققًا 56 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالي إيراداته إلى 19 مليونا 365 ألف جنيه في 12 أسبوع عرض.

وجنى فيلم «ديدو» 4167 جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالي 14 مليونا 303 ألف جنيه، في 11 أسابيع.