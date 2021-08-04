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مهرجان بريدة للتمور.. باقة خدمات وفّرتها الأمانة للتجار والمزارعين والمستهلكين

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مهرجان بريدة للتمور.. باقة خدمات وفّرتها الأمانة للتجار والمزارعين والمستهلكين مهرجان بريدة للتمور.. باقة خدمات وفّرتها الأمانة للتجار والمزارعين والمستهلكين
وزّعت مسارات ساحة البيع على المسوّقين وفرق لضبط الجودة والإحصاء والإرشاد

مهرجان بريدة للتمور.. باقة خدمات وفّرتها الأمانة للتجار والمزارعين والمستهلكين

قدّمت أمانة منطقة القصيم عدداً من الخدمات بمهرجان بريدة للتمور، من خلال تجهيز وتهيئة السوق وساحات التمور، إلى جانب تقديم حزمة من الخدمات المساندة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي؛ أن الأمانة هيّأت بيئة تسويقية للمزارعين والتجار والمستهلكين، حيث تمّ توزيع مسارات ساحة البيع على المسوّقين وايجاد فرق لضبط الجودة والإحصاء وإرشاد المستهلك لأجود التمور وأصنافها المتنوعة، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع التي تشمل إيجاد مركز للشحن المبرد للتمور، ونقلها إلى داخل المملكة وخارجها، إلى جانب ساحة التصدير لكبار التجار والمصدرين.

وأَضاف، أن الأمانة خصّصت موقعاً لبيع التجزئة يمارس فيه الشباب بيع التمور بالشراكة مع جمعية خيري للتمور، وخيمة خاصة بالأسر المنتجة بالشراكة مع بنك التنمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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