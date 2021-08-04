أخبار عاجلة

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا -
رابط نتيجة الثانوية العامة مباشر .. مؤتمر وزير التربية والتعليم بث مباشر الآن -
حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40

Print
"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40 "النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40
بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية

اقترح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بإنشاء عيادة تسمّى عيادة "الشخص السليم"، بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء، وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "مثلما توجد عيادة للأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليمwell baby clinic ، أقترح أن تُنْشأ (عيادة الشخص السليم) في مراكز الرعاية الأولية بالأحياء؛ تكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً لذلك العمر.

وكان النمر؛ قد طالب بضرورة عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري لمَن هم فوق سن الأربعين تجنباً للأمراض الفجائية.

وقال: "إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين ولم تعمل أي فحوصات بشكلٍ دوري.. فأنت مُقَصّر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

واشنطن: سننظر إلى أفعال طالبان لا أقوالها.. والوضع سيتغير سريعًا

نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز