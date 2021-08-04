اختيار موريتاني مساعدا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أُختير الدبلوماسي الموريتاني الحاج لحبيب ليشغل منصب مساعد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 وتم تكليفة بملف الإصلاح والشؤون القانونية والميزانية.

وحسب صحراء ميديا، الحاج لحبيب هو أول موريتاني يتولى مهمة مساعد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويشغل الحاج لحبيب منصب المستشار الثاني في سفارة موريتانيا بنيويورك.

وفي 7 يونيو 2021، انتخبت الأمم المتحدة وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد باشر الرئيس الجديد تشكيل فريق العمل الذي سيرافقه حتى سبتمبر 2022، موعد الدورة العادية الـ76 للأمم المتحدة. واقترح الرئيس المُنتخب على الدول الأعضاء أن يكون موضوع الدورة الـ76 هو: «بناء القدرة على الثَّبات بالأمل- للتعافي من جائحة كوفيد- 19، وإعادة بناء الاستدامة، والاستجابة لاحتياجات الكوكب، واحترام حقوق الناس، وتنشيط الأمم المتحدة».