رحلت في هدوء.. أزمة قلبية تُغَيّب الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

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قدّمت عشرات الأعمال للدراما والسينما.. وآخر أعمالها "أبو جبل"

توفيت صباح اليوم الفنانة المصرية فتحية طنطاوي؛ إثر أزمة صحية مفاجئة تعرضت لها خلال الساعات الماضية، بعد أن قدمت عشرات الأعمال للدراما والسينما.

وقال شريف عسكر وهو أحد أقارب الفنانة الراحلة، لموقع "سكاي نيوز عربية": إن "الوفاة حدثت بدون مقدمات. فجأة توقفت عضلة القلب، ليتم نقلها لأحد مستشفيات السادس من أكتوبر".

وتابع "عسكر": "لم يكتب الله لها النجاة في المستشفى، وتوفيت رغم محاولات الأطباء إنعاشها. رحمة الله عليها، كانت سيدة عظيمة تعمل لآخر نفس لكي تكون بجانب أولادها وترعاهم وتقدم لهم ما يريدون".

وأعلن زوجها الملحن علي سعد أن تشييع الجثمان سيكون بعد ظهر الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة.

وشاركت الفنانة الراحلة في نحو 140 عملًا فنيًّا، من أبرزها مسلسل "البخيل وأنا" مع الفنان الراحل فريد شوقي، وفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" مع الفنان الراحل أحمد زكي، ومسلسل "الناس في كفر عسكر" مع صلاح السعدني، وفيلم "الطوق والأسورة" مع عزت العلايلي.

وفي عام 2019 قدمت آخر أعمالها وهو مسلسل "أبو جبل" مع مصطفى شعبان، قبل أن تظهر مؤخرًا في حفل تكريم زوجها في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم المصري محمد صبحي.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، الفنانة الراحلة؛ واصفة إياها بأنها "من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات والتسعينيات، وبدايات الألفية الثانية، واستطاعت النجاح في صنع نجومية من نوع خاص".

وتابعت الوزيرة في رسالتها التي نشرتها على صفحة وزارة الثقافة على "فيسبوك"، أن "الراحلة جذبت القلوب بتجسيد شخصيات في عدد من الأعمال المهمة التي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور"، موجهة العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها؛ داعية الله أن يتغمدها برحمته.

ونشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية نعيًا للفنانة الراحلة، دعت فيه الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وقدمت العزاء لأهلها ومحبي فنها في كل مكان.