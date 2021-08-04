"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى 7 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم -بمشيئة الله تعالى- على منطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والعيص، والمهد، ووادي الفرع)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العلا؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.