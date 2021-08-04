أخبار عاجلة

حريق بسفينة تجارية في مرفأ اللاذقية السوري .. بالفيديو -
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان -
إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية -
"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة -
الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوروبا نحو تحقيق المناعة الجماعية وأمريكا تدعم 60 دولة باللقاح

Print
أوروبا نحو تحقيق المناعة الجماعية وأمريكا تدعم 60 دولة باللقاح أوروبا نحو تحقيق المناعة الجماعية وأمريكا تدعم 60 دولة باللقاح
دفعت المتحورة دلتا عددًا متزايدًا من البلدان إلى فرض قيود جديدة

أوروبا نحو تحقيق المناعة الجماعية وأمريكا تدعم 60 دولة باللقاح

تلقى نصف سكان الاتحاد الأوروبي حتى الآن، كامل لقاحاتهم ضد كورونا (كوفيد 19)؛ فيما قررت السلطات الصينية إخضاع جميع سكانها لفحوص، بعدما ظهرت في مدينة ووهان الواقعة في وسط الصين، أولى الإصابات المحلية بالفيروس منذ أكثر من عام.

وفي حين دفعت المتحورة دلتا (شديدة العدوى) عددًا متزايدًا من البلدان إلى فرض قيود جديدة؛ تلقى 223.8 مليونًا في الاتحاد الأوروبي جرعتي لقاح أو جرعة واحدة بعد التعافي من الإصابة بالفيروس وفقًا لإحصاء أعدته وكالة «فرانس برس».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن «60% من البالغين في الاتحاد الأوروبي تلقوا التطعيم بشكل كامل». وشددت فون دير لاين في تغريدة على «تويتر»، على أن التحصين الكامل يحمينا من «كوفيد 19» ومتحوراته.

من جهتها، تبرعت الولايات المتحدة بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» إلى أكثر من 60 دولة حتى الآن، مع استمرار العالم في التعامل مع سلالة دلتا سريعة الانتشار من الفيروس المسبب للجائحة.

ووصف البيت الأبيض التبرع بأنه يمثل «علامة بارزة» في مكافحة الجائحة؛ مضيفًا أن غالبية الجرعات تمت مشاركتها عبر «كوفاكس».

وذكر البيت الأبيض أنه سيعمل مع «كوفاكس» وشركاء إقليميين آخرين لضمان التوزيع العادل للقاحات التي تم التبرع بها؛ بينما وصلت حالات الاستشفاء في الولايات المتحدة إلى مستويات مماثلة لتلك التي سجلت الصيف الماضي.

أما في الصين التي ظهر فيها الوباء نهاية العام 2019؛ فلجأت السلطات مجددًا إلى اعتماد سلسلة إجراءات متشددة كالتي طُبقت مطلع العام الماضي: العزل والحد من التنقل وتعميم فحوص كشف الإصابة.

جرعة إضافية

وفي مواجهة المتحورة دلتا، بدأت بعض البلدان تقديم جرعة إضافية من اللقاحات. وفقًا للمختبرات، توفر جرعة إضافية حماية مناعية معززة خصوصًا في ما يتعلق بانتشار المتحورة دلتا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

نائبة جمهورية تتهم بايدن بتجاهل توصيات القادة العسكريين حول أفغانستان

إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

إحالة حادثة الاعتداء على أطباء مكة الثلاثة إلى المحكمة الجزائية

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز

"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 %

"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 %