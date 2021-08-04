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طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

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طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 وحتى 41 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 37 درجة، ومدينة رفح ما بين 24 إلى 36 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 إلى 41 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن المحافظة، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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