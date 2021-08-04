أحوال الطقس اليوم وغدًا .. والأرصاد: الصيف الأسخن خلال خمس سنوات الأخيرة

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قالت الأرصاد الجوية إن هذا الصيف هو الأسخن خلال خمس سنوات الأخيرة، وفق التقاير الصادرة عن الهيئة وأيضًا المنظمة العالمية للأرصاد، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال طقس اليوم، ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الجمعة المقبل، وتبدأ بعدها فى الانخفاض اعتبارًا من يوم السبت، وترتفع درجات الحرارة الحرارة خلال حالة الطقس اليوم فى القاهرة والإسكندرية، عن طقس الأمس.

ترتفع درجة الحرارة فى مصر على أغلب الأنحاء وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلى في مصر اليوم 44 درجة، والمحسوسة 46 درجة، وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار رعدية تصل إلي حد السيول بجنوب مصر.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار اليوم تكون من خفيفة إلى متوسطة وتصل حد أن تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على عدد من الطرق المتجهة من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتستمر حالة البحر الأحمر والمتوسط معتدلة اليوم.

يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة فى القاهرة وكذلك جنوب سيناء وأيضًا الوجه البحري وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية،ويتوقع أن يكون الطقس معتدلا ليلاً على جميع أنحاء مصر.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم للعظمي 41 درجة، والصغري 28 درجة، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 43 درجة، وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية العظمي 36 درجة، والصغري 26 درجة، ودرجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.

وتكون درجات الحررة المتوقعة اليوم فى الوادي الجديد 44-27 والمحسوسة 46 درجة، وفى إدفو 44-28، الأقصر 43-28، أبو سمبل 43-28، بني سويف 41-25، العريش 37-25، الغردقة 39-28، شرم الشيخ 38-27، حلايب 38-32، شلاتين 41-30، الطور 37-25، أسيوط 43-44، قنا 43-27، أسوان 43-29، المنيا 42-25، الفيوم 41-25، سوهاج 43-26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في دمنهور 38-27، سيوة 41-24، المنصورة 39-26، رفح 36-24، السلوم 38-24، االسويس 40-26، بورسعيد 35-26، بلطيم 36-26، دمياط 34-26، شبين الكوم 41-27، الزقازيق 40-26، طنطا 39-27، الإسماعيلية 41-24 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس

يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا الخميس وتكون العظمي فى القاهرة 42 درجة والمحسوسة 44 درجة، بينما تكون العظمي فى شمال الصعيد 43 والمحسوسة 45، وفى جنوب الصعيد 44 للعظمي و46 للمحسوسة، وفى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة و43 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل 44 وتوقع سقوط أمطار تصل لحد السيول هذا الأسبوع

درجات الحرارة وأحوال الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة وفى السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تسقط أمطار رعدية خفيفة على جنوب البلاد وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر وتصل إلي حد السيول على حلايب وشلاتين وحلايب وكذلك مرسي علم أيام الخميس والجمعة والسبت.

تستمر درجات الحرراة فى الارتفاع حتى يوم الجمعة وتبدأ فى الانخفاض بداية من الأسبوع المقبل وتكون الحرارة للعظمى والمحسوسة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري الجمعة إلي 40-42 درجة، والسبت إلى 41-43 وتكون الأحد والإثنين 39-41 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية الجمعة 35-38 درجة، وتنخفض السبت إلى 34-37درجة، وتنخفض الأحد إلي 33-36، وثم تكون الإثنين إلي 32-35 درجة، وفى جنوب سيناء يتوقع أن تكون الجمعة 39-42، وترتفع السبت 41-43، ثم تنخفض الأحد 39-42، وتعاود الارتفاع الإثنين إلي 41-42 درجة.

وتكون الحرارة المتوقعة في جنوب الصعيد الجمعة 44-46، وتصل السبت إلي 45-46، وتنخفض الأحد والإثنين 44-46 درجة، وتكون درجات الحرارة علي شمال الصعيد الجمعة والسبت والأحد إلى 42-44، وتنخفض الإثنين إلى 41-43 درجة.

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