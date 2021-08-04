رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الرياض والمرتفعات وطريق الساحل للبحر الأحمر

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.