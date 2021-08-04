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تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين مواني جدة وينبع والعقبة وسفاجا

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تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين مواني جدة وينبع والعقبة وسفاجا تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين مواني جدة وينبع والعقبة وسفاجا

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يستقبل ميناء سفاجا البحري صباح اليوم الأربعاء، السفينة السياحية Scenic Eclipse فائقة الرفاهية (Ultra Luxury Discovery Yacht) في أول رحلة بحرية لها لسفاجا قادمة من ميناء مدينة العقبة الأردني، وهي الأولى من نوعها في العالم في رحلة سياحية جول عدد من مواني البحر الأحمر وعلى متنها عدد من رجال الأعمال السعوديين في أول رحلة بحرية سياحية بعد تدشين أول خط ملاحي سياحي لسفن الكروز بين مواني جدة، وينبع والعقبة وسفاجا لربط ومصر والأردن وتنظيم رحلات سياحية بحرية وتضم السفينة 181 طاقم، وهى بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما وترتفع لنحو 10 طوابق

وقد انهت الأجهزة المختصة بميناء سفاجا البحري جميع الاستعدادات لاستقبال السفينة ورجال الأعمال الذين تقلهم ومن المقرر إخلاء جزء من الرصيف البحري لرسو السفينة السياحية أثناء تواجدها بالميناء وتحتوي السفينة السياحية علي مقومات ترفيهية متعددة ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وطائرتين هليكوبتر والعديد من القوارب الصغيرة التي تستخدم لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف و فريق متخصص بالرحلات الاستكشافية ومصنفة رسميا 6 نجوم تستوعب 228 راكبا.

وتقل السفينة في رحلتها الأولي عدد من رجال الأعمال السعوديين ضمن برنامج رحلة البحر الأحمر وسيتم تنظيم برنامج سياحي لهم خلال مدة تواجدهم جميعهم حاصلين على اللقاح ضد وفحص PCR سلبي من أخر محطة صعود.

وكشفت مصادر ملاحية أن السفينة ستقوم بتسعة زيارات قادمة من هذا العام لميناء سفاجا وبمعدل رحلة كل 10 أيام.

المصرى اليوم

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