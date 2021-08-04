تطهير لجان الامتحانات استعدادًا لامتحانات النقل والشهادات المحلية

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قامت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات التعليمية، اليوم الأربعاء، بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات استعدادًا لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات المحلية.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على الالتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات، كما أوصى بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب والعمل على سير الامتحانات والسيطرة على أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية في المدارس وحلها في الحال.

أشار رضوان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان ومراعاة التباعد بين الطلاب وارتداء الطلاب وأعضاء اللجان للكمامات وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب.