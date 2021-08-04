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59.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع تأهيل عمارات المساعيد في العريش

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59.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع تأهيل عمارات المساعيد في العريش 59.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع تأهيل عمارات المساعيد في العريش

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أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء، عن تخصيص مبلغ 59.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية الجديدة لاستكمال مشروع تأهيل عمارات المساعيد بالعريش.

وأكد المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه تم تخصيص مبلغ 59.5 مليون جنيها من الخطة الجديدة، لاستكمال مشروع تأهيل عمارات المساعيد بالعريش، منها مبلغ 17.996 مليون جنيها لاستكمال اعادة تأهيل 45 عمارة سكنية ومبلغ 41.504 مليون جنيها لاعادة تأهيل عدد 10 عمارات بالمساعيد.

يذكر أن منطقة التعمير اعدت خطتها الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيه.

المصرى اليوم

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