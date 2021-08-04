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«القومي للموهبة» بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية

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«القومي للموهبة» بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية «القومي للموهبة» بشمال سيناء يشارك في بطولة الجمهورية بالإسماعيلية

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يشارك المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء في بطولة قطاعات الجمهورية في محافظة الإسماعيلية.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن لاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة شعبة الواعدين في تنس الطاولة والحاصلين على المركز الأول والثاني مرحلة 11 و13 سنة في بطولة قطاعات الجمهورية سيشاركون في بطولة الجمهورية التي سوف تقام بمحافظة الإسماعيلية.

وحث راشد، الفريق على تحقيق أهداف المشروع والوصول لمنصات التتويج في البطولة ووعدهم بمكافأة كبيرة وتكريم على أعلى مستوى بالمحافظة بعد العودة من البطولة محققين ٱمال المحافظة.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء يشرف عليه، عصام التلوانى، ويقوم بتدريب الفريق، أحمد عبدالخالق، واداري الفريق، أحمد بدوى.

المصرى اليوم

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