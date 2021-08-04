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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 وكيفية الاستعلام

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 وكيفية الاستعلام نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 وكيفية الاستعلام

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شهدت العديد من عمليات البحث عبر جوجل، البحث عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021، وذلك بعد الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والحكومية،.

ويتضمن شروط التقديم في مرحلة رياض الأطفال 2021، أن يكون الطفل أكبر من 4 سنوات، وأقل من 6 سنوات، ويوقّع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت ذاته، وعلى تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة، إضافة إلى الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، وفق ما دون في بطاقة الرقم القومي، كما يجب اجتياز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 عن طريق ولى الأمر لمعرفة نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المتقدمين للعام الدراسى 2021، 2022، من خلال الرابط التالى: اضغط هنا

وبعد الدخول على الرابط، أدخل الرقم القومي لولي الأمر وكذلك كلمة المرور التي تم بها تسجيل ورفع البيانات والأوراق المطلوبة ثم اضغط تسجيل دخول.

المصرى اليوم

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