أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز يقرر رحيل جميع الأساسيين (تفاصيل)

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أكد علاء نوح المدير الفني لنادي الشرقية للدخان، أن رحيل القوام الأساسي للفريق بعد الصعود إلى الدوري الممتاز أمر طبيعي.

وأضاف نوح في تصريحات لبرنامج البريمو، أن كل مرحلة لها متطلباتها من اللاعبين ، فاللعب بالممتاز ب يختلف كثيراً عن اللعب بالدوري الممتاز، ومن الطبيعي التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة بالممتاز، حتى يستطيع الفريق البقاء وسط الكبار بالموسم المقبل، ولا يكتفي بالتواجد فقط.

وتوجه نوح بالشكر لكل لاعبي الفريق أصحاب إنجاز الصعود، متمنيا لهم دوام التوفيق في خطواتهم المقبلة.