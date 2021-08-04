أخبار عاجلة

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة -
الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة -
متحدث طالبان لـ أحمد موسى: سيطرنا على أفغانستان وسنقيم نظامًا إسلاميًا.. ولن نسمح بحفلات الغناء -
رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: نقف إلى جانب الشعب الأفغاني ومطالبهم -
واشنطن : الدبلوماسيون الأمريكيون يتواصلون مع طالبان في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز يقرر رحيل جميع الأساسيين (تفاصيل)

Print
أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز يقرر رحيل جميع الأساسيين (تفاصيل) أحد الفرق الصاعدة حديثا للدوري الممتاز يقرر رحيل جميع الأساسيين (تفاصيل)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد علاء نوح المدير الفني لنادي الشرقية للدخان، أن رحيل القوام الأساسي للفريق بعد الصعود إلى الدوري الممتاز أمر طبيعي.

وأضاف نوح في تصريحات لبرنامج البريمو، أن كل مرحلة لها متطلباتها من اللاعبين ، فاللعب بالممتاز ب يختلف كثيراً عن اللعب بالدوري الممتاز، ومن الطبيعي التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرات كبيرة بالممتاز، حتى يستطيع الفريق البقاء وسط الكبار بالموسم المقبل، ولا يكتفي بالتواجد فقط.

وتوجه نوح بالشكر لكل لاعبي الفريق أصحاب إنجاز الصعود، متمنيا لهم دوام التوفيق في خطواتهم المقبلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

استغل فيروس كورونا وهتك عرض 3 أطفال.. المشدد 3 سنوات لعامل في 15 مايو

«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

«يبيعان علنا».. القبض على مسجلي خطر بالدقهلية بحوزتهما مخدرات وأسلحة

بايدن: سنرد بشكل مدمّر إذا هاجمتنا «طالبان»

بايدن: سنرد بشكل مدمّر إذا هاجمتنا «طالبان»

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط)