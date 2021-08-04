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تنتظر منتخب مصر لكرة اليد مباراة نارية ضد منتخب فرنسا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من فعاليات أولمبياد طوكيو 2020. وحقق الفراعنة فوزاً مستحقاً على المنتخب الألماني فيما فاز الديوك على البحرين بنتيجة 42-28 في إطار الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي من فاعليات كرة اليد لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الخميس المقبل، حيث تواجه مصر ضد فرنسا وتلعب إسبانيا ضد الدنمارك، وتقام مباراة مصر وفرنسا في العاشرة صباحا بتوقيت مصر .

ويأمل المدرب الإسباني ر وبيرتو جارسيا بارندو في قيادة أبناء النيل لتحقيق إنجاز أولمبي تاريخي في سجل الألعاب الجماعية المصرية، حيث يسعى إلى التفوق على فرنسا وبلوغ المباراة النهائية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا كرة يد

سيتم نقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا في الدور نصف النهائي لأولمبياد طوكيو عبر شاشة قنوات بي إن سبورت، كما يوفر المصري اليوم خدمة متابعة أحداث اللقاء بصورة لحظية.

تردد bein sports القناة المفتوحة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد فرنسا 5-8-2021 في أولمبياد طوكيو 2020.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة على الرسيفر beIN Sports Xtra 2

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