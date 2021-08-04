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مدرب منتخب اليد يعنف وينتقد حارس لهذا السبب

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مدرب منتخب اليد يعنف وينتقد حارس المنتخب لهذا السبب مدرب منتخب اليد يعنف وينتقد حارس لهذا السبب

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أعرب شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، عن سعادته الكبيرة بتأهل الوطني لكرة اليد إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على ألمانيا في مباراة الدور ربع النهائي 31- 26.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج البريمو، إن باروندو جارسيا المدير الفني للمنتخب الوطني عنَف كريم هنداوي حارس المرمى بعد إشارته إلى لاعب الماكينات الألمانية بأنه لن يستطيع التسجيل في مرماه، وحذره أنه إذا كرر تلك الإشارة سيخرج من الملعب، واستجاب هنداوي لتعليمات باروندو.

واختتم العريان قائلا: «رجال كرة اليد كانوا على قدر المسئولية وأنصحهم بنسيان المباراة والتركيز في اللقاء القادم أمام فرنسا لحصد أول ميدالية في تاريخ في كرة اليد».

المصرى اليوم

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