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حسام غريب: فخور بإنجاز كوماندوز اليد.. ومواجهة فرنسا أصعب من ألمانيا

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حسام غريب: فخور بإنجاز كوماندوز اليد.. ومواجهة فرنسا أصعب من ألمانيا حسام غريب: فخور بإنجاز كوماندوز اليد.. ومواجهة فرنسا أصعب من ألمانيا

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عبر حسام غريب نجم كرة اليد المصرية السابق عن سعادته البالغة بتأهل الوطني إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك عقب الفوز على الماكينات الألمانية بنتيجة 31- 26.

وقال غريب في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten، إن منتخب كرة اليد شرَف البعثة المصرية في طوكيو، وسعداء بالفوز على منتخب كبير مثل ألمانيا، كما أن المباراة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي ستكون صعبة للغاية، نظراً لوجود جيل مميز لدى الديوك، وأرى أن المنتخب الفرنسي أفضل من نظيره الألماني.

المصرى اليوم

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