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نجم كرة اليد: هنداوي حارس مرمى عالمي ولم يقصد الإساءة للاعب ألمانيا

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أشاد طارق الدروي نجم كرة اليد المصرية السابق، بآداء لاعبي الوطني أمام نظيره الألماني ظهر الأمس والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 31- 26 .

وأضاف الدروي في تصريحات لبرنامج البريمو، أن كريم هنداوي حارس مرمى متميز، وإضافة قوية إلى المنتخب الوطني، وأعتقد أنه لم يقصد الإساءة تجاه لاعب منتخب ألمانيا، حينما أشار إليه بأنه لن يتمكن من التسجيل في شباكه، كما أن تصرف الإسباني باروندو جارسيا مع هنداوي بعد هذه اللقطة كان رائعا.

منتخب لكرة اليد - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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